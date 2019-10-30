إسراء عبدالفتاح تؤدي مناسك العمرة

أدت الفنانة إسراء عبدالفتاح مناسك العمرة، حيث نشرت صورة لها عند الكعبة الشريفة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت إسراء من خلالها بملابس العمرة، وعلقت عليها قائلة: "اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التامةومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم حسن خلقه وخُلقه وسهل حمله ومخرجه واجعله قرة عين لي ولوالده واجعله من عبادك الصالحين".
يذكر أن الفنانة إسراء عبدالفتاح
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