إسراء عبدالفتاح تؤدي مناسك العمرة

أدت الفنانة إسراء عبدالفتاح مناسك العمرة، حيث نشرت صورة لها عند الكعبة الشريفة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إسراء من خلالها بملابس العمرة، وعلقت عليها قائلة: "اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة

ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم حسن خلقه وخُلقه وسهل حمله ومخرجه واجعله قرة عين لي ولوالده واجعله من عبادك الصالحين".

يذكر أن الفنانة إسراء عبدالفتاح

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تشارك في بطولة مسرحية "مسرح مصر"، وهي بطولة كل من أشرف عبدالباقي، على ربيع، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أنور، كريم عفيفي، بالإضافة إلى باقة لامعة من نجوم الفن.