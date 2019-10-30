20 مغنياً وكوميدياً يحيون فعاليات "المنصة" في القصباء والمجاز وقلب الشارقة

مع بداية الموسم السياحي الشتوي، تنظم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، فعاليات "المنصة" -الأولى من نوعها في الشارقة- حيث تجمع زوار وجهاتها السياحية على باقة من العروض الفنيّة الموسيقيّة والغنائيّة والمسرحيّة الكوميديّة، في القصباء، وواجهة المجاز المائية، ومشروع قلب الشارقة، كل خميس وجمعة، خلال الفترة الممتدة بين 31 أكتوبر الجاري، وحتى 15 نوفمبر المقبل.

وتستضيف "المنصة" نحو 20 موسيقياً وفناناً كوميديا (ستاند أب كوميدي) من المواطنين والمقيمين في الدولة للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم، ومنهم الإعلامي والممثل الكوميدي الإماراتي عبد الله القصاب الذي اشتهر ببرامجه العائلية الساخرة، والفنان الإماراتي عبد الله علي (Abz) والممثل الكوميدي المصري اليوناني الأصل محمد علي موموس الذي اشتهر بعروضه الفكاهية المستوحاة من الحياة اليومية، إلى جانب الفنان يوسف الكوت الذي ترك مهنته في الهندسة ليدخل عالم التمثيل الكوميدي.

أما الحفلات الموسيقية فيقدمها كل من مغني الراب البرازيلي الأردني الشاب أمين جمعة الذي اشتهر بعرضه المسرحي "ريزون" وأصدر أول أغنية له بعنوان "في الماضي" عام 2018، والفنان أحمد النجومي الذي تميّز بمزج موسيقى البوب ​​مع موسيقى الراب ليقدم للجمهور عرضاً فريداً يجمع بين الموسيقى الغربية والعربية، والمغنية وكاتبة الأغاني اللبنانية الفلبينية كريس إسحاق، التي تقدم مجموعة من أعمال فنّ حقبة السبعينيات بقالب فني عصري، والمغني ومؤلف الأغاني شابي علي الذي سيأخذ الزوار في رحلة إلى موسيقى البوب والأغاني الرومانسية.

وتنظم (شروق) ضمن فعالية "المنصة" أربعة عروض موسيقية مسائية باللغتين العربية والإنجليزية في كل من القصباء وواجهة المجاز المائية ومشروع قلب الشارقة، وذلك كل يوم خميس ابتداءً من 31 أكتوبر، في حين تستضيف هذه الوجهات يوم الجمعة عروضاً كوميدية حية (ستاند أب كوميدي) بين الساعة 8.30 و10:30 مساءً.

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وتقام العروض الكوميدية العربية يوم الجمعة 1 نوفمبر المقبل في القصباء، ويوم الجمعة 15 نوفمبر المقبل في مشروع قلب الشارقة، في حين تقام العروض الكوميدية باللغة الإنجليزية في واجهة المجاز المائية في 8 نوفمبر المقبل، كما ستتاح الفرصة لزوار "قلب الشارقة" في 15 نوفمبر المقبل، لاستعراض مواهبهم الموسيقية والفنية أمام جمهور فعالية "المنصة".

وقال سيف علي أحمد الطنيجي، مدير إدارة الفعاليات في (شروق): "يأتي إطلاق الهيئة فعالية "المنصة" ضمن أهدافنا في تعزيز مكانة الإمارة كمنصة لاستقطاب النشاطات والفعاليات الفنيّة والترفيهيّة إضافة إلى رعاية المواهب الشابة في الإمارات والمنطقة في مجال الموسيقي والمسرح الكوميدي، بما يعكس التزام (شروق) بتقديم تجارب فريدة من نوعها للعائلات والأفراد من المقيمين والزوار في الشارقة والإمارات، عبر مختلف وجهات (شروق) السياحية والترفيهية الرائدة على مستوى المنطقة".

وأضاف الطنيجي: "ومع الإعلان عن إطلاق فعالية "المنصة"، تستعد (شروق) لتنظيم سلسلة من فعاليات والمهرجانات الفنية والترفيهية خلال موسم الشتاء وذلك في جميع وجهات الهيئة العائلية والترفيهية والسياحية حيث يتم الكشف عنها تباعاً، بما يسهم باستقطاب المزيد من السياح والزوار للإمارة".

يشار إلى أن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) التي تأسست في العام 2009، تعتبر القوة المحركة لتحوّل إمارة الشارقة وتطوّيرها وجهة استثمارية وسياحية وتجارية، حيث تضطلع بتقييم ومتابعة مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بالقطاعات السياحية والاستثمارية والتراثية، إلى جانب المشاركة في عمليات البناء والتنمية الشاملة، وتقديم التسهيلات المتعلقة بالنشاطات الاستثمارية، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأخرى، من خلال إنشاء مركز معلومات شامل يعمل على تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في الإمارة الشارقة.