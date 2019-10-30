نجوى محمد: صابر الرباعي قدوتي وهذه رسالتي الى الرئيس التونسي الجديدعباس شاهين: أستغرب وضع "ينصح...

ميرنا وليد - بيروت - تتأهل المشتركة التونسية إلى المرحلة النهائية من برنامج اكتشاف المواهب the talent عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقد حصلت على ثناء لجنة التحكيم التي أشادت بصوتها وأدائها، إلا أن الفنانة نوال الزغبي لفتت انتباهها الى الأغنيات التي تختارها والتي اعتبرت أنها لا تليق بصوتها. عن تجربتها في البرنامج وتحضيراتها للمرحلة النهائية تواصلنا مع ​نجوى محمد​ من تونس من خلال اتصال هاتفي وعدنا إليكم بهذا الحوار.

هذا البرنامج هو فرصة بالنسبة لي بعد مرور 10 سنوات من مشواري الفني وتقديمي الحفلات والمهرجانات الغنائية، وخصوصاً أنها فرصة مع شركة مهمة مثل روتانا ولجنة تحكيم تضم أسماء بارزة ومهمة في لبنان والعالم العربي. البرنامج سهل وجميل لأنه عبر مواقع التواصل الإجتماعي ولكن وجدت فيه بعض الصعوبات بسبب المنافسة بين المشتركين الذين يتمتعون بأصوات جميلة.

ماذا قدمت لك هذه التجربة بعد 10 سنوات خبرة في الفن؟

أضافت لي الكثير إذ فتحت لي أبواباً كثيرة، إذ كنت خلال هذه الفترة في نطاق محلي فقط بينما اليوم أصبح العالم كله يسمعني، وزادوا المتابعين وأصبحت الصحافة تسلط الضوء علينا.

من هو المشترك الذي ينافسك أكثر في البرنامج؟

الأصوات جميعها تنافسني لأنها جميلة حقاً.

كيف تلقيت تعليقات لجنة التحكيم الذين عبروا بشدّة عن جمال صوتك؟

لقد أفرحني كثيراً رأي لجنة التحكيم بصوتي وأفرحني أيضاً رأي الفنانة نوال الزغبي وأفتخر فيها من أجل الإستمرار في المرحلة المقبلة، خصوصاً عندما قالت لي أن صوتي جميل لكنني أخطئ في اختيار الأغاني التي تليق بصوتي. وهذه النصيحة استفدت منها وأعمل على تحسين إختياراتي.

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خلال الـ 10 سنوات من خبرتك الفنية، من هو قدوتك في الفن؟

قدوتي في الفن هي الفنانة نوال الزغبي التي أحبها كثيراً، وأحب نجاحها وأحب طريقة اختياراتها للأغنيات وهي فنانة متمكنة وجميلة جداً وشخصيتها رائعة، ولأنني من تونس أحب الفنان ​صابر الرباعي​ أيضاً وأرى فيه مثالي الأعلى وأحب أغنياته كلها مثل:" ياعسل"، "أتحدى العالم كله"، وغيرها. وأحب أن أقدم معهما ديو.

إن فزتِ في البرنامج ستنتج لك شركة روتانا ألبوماً أي نوع من الأغنيات ستختارين؟

احب الأغنيات الرومانسية والطربية وأحب أيضاً اللهجة الخليجية وأعتبر أن الفنان عليه أن يكون متنوعاً ويؤدي جميع الألوان.

منذ فترة تم انتخاب رئيس للجمهورية في تونس ما الرسالة التي تقولينها له؟

ألف مبروك للشعب التونسي وهذا فوز كبير لتونس وإن شاء الله ربي يحمي تونس. وأقول للرئيس الجديد قيس سعيّد إن تونس أمانة بين يديك وان شاء الله الشباب يلقون حظهم على جميع الأصعدة، وأتمنى أن يركز على الثقافة والفنّ والمسرح بعدما غرقوا في السياسة.

كلمة أخيرة لموقع "الفن".

لي الفخر اليوم أن أكون في هذا البرنامج مع الشركة وأتمنى التوفيق للجميع في البرنامج لأن أصواتهم جميلة جداً. وأشكركم اليوم وأتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق وتحية لكم وللبرنامج وللجنة التحكيم.