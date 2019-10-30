تيم حسن يتفوق على ظافر العابدين وآدم طلب يد أنجي خوري للزواج

ميرنا وليد - بيروت - تيم حسن يتفوق على ظافر العابدين وآدم طلب يد إنجي خوري للزواج موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية قراء موقع الخليج 365 يفضلون تمثيل تيم حسن ! استفتاء الفن : اختاروا اغنيتكم المفضلة للفنان عمرو دياب أنجي خوري: آدم طلب يدي من أمي ورفضته وأشعر أنني سأموت قتلاً راغب علامة :أي علم غير العلم اللبناني هو علم للصفقات والفساد وللفشل خاص الفن – تولاي هارون: اطمئنوا.. ما زلت على قيد الحياة ريهام سعيد تنال البراءة من تهمة الإساءة لمرضى "السمنة" وتعلّق براد بيت يمثل أمام القضاء مجدداً وهذه تهمته المزيد المزيد

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