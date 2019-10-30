عباس شاهين: أستغرب وضع "ينصح بوجود الأهل" على مسلسل "لا قبلك ولا بعدك" وماذا عن عودة فريق "مافي...

ميرنا وليد - بيروت - ​عباس شاهين​ ممثل لبناني كوميدي، جمع بين التمثيل والغناء سواءً في على المسرح أو في السينما والتلفزيون، كانت إنطلاقته مع أسماء كبيرة مثل الفنانين زيادج الرحباني و​مارسيل خليفة​ و​خالد الهبر​ وأحمد قعبور و​سامي حواط​.

شكّل ثنائية ناجحة جداً، مع الممثل اللبناني ​عادل كرم​ كام في "مغامرات أبو رياض" وبعدها برنامجي "​لا يمل​" و"مافي متلو" الذين شارمهما فيهما الممثلون ​رولا شامية​ و​أنجو ريحان​ و​نعيم حلاوي​.

ومنذ مدة إنفصل هذا الفريق، ليبدأ كل واحد منهم مشواره الفني الخاص، فقدم شاهين عدة أعمال خاصة به، منها فيلمي "ساعة ونص" و"ساعة ونص وخمسة"، إضافة إلى مسلسل "لا قبلك ولا بعدك" وغيرها من الأعمال.

وإنطلاقاً من هنا، أجرينا هذه المقابلة مع الممثل عباس شاهين للحديث في الكثير من المواضيع.

كيف هي أصداء مسلسل " لا قبلك ولا بعدك " وثنائيتك مع الممثلة ​رانيا عيسى​؟

أول ما قرأت الدور أحببته وشعرت أنه مكتوب لي وهو ما كان فعلاً، هو مسلسل كوميدي، قصة حب تجمع الكوميديا ببعضها جميل جداً، عائلي بإمتياز لكل العائلة، وأستغرب لماذا يضعون "ينصح بوجود الأهل" مع العلم أن الأولاد يحبونه جداً وأيضاً الكبار بالعمر، ويحصد أصداء إيجابية كبيرة جداً.

والعمل يضم مجموعة ​ممثلين​ مهمين منهم ​أيمن قيسوني​، ​جيسي عبدو​، رانيا عيسى التي هي زوجتي بالتمثيل والحاكمة المتسلطة التي أخاف منها وتتهمني بالخيانة وأنا لا علاقة لي بهذا الموضوع.

الثنائية رائعة جداً مع الممثلة رانيا عيسى وهي المرة الأولى التي أجتمع معها بهكذا دور، وهي ممثلة تعطي قيمة لدورها وتعيشه وتقول كل تفاصيله، أخذت منها وأخذت مني وهناك كيمياء بيننا في التصوير.

والعالم أحبت كثيراً هذه الثنائية، حتى أنني منذ أيام كنت في كندا، فكانت الناس تناديني بـ"طوني" إسم الشخصية التي أقدمها في العمل، يقولون لي كيف هي "أولغا" إسم الشخصية التي تؤديها عيسى.

تحية لـ"مروى غروب" والأستاذ ​مروان حداد​، وللمخرج جورج روكز الرائع جداً والكاتبة ​كريستين بطرس​ ولفريق العمل جميعه والممثلين.

كيف هي النقلة من محطة الـ أم تي في إلى محطة الجديد؟

أنا لست موظف في محطة ال أم تي في ولم أكن موظفاً في أي تلفزيون عملت معه من قبل، نحنا كنا نعمل عبر شركة Rooftop، وهذه الشركة اليوم أنا إستقليت عنها وأعمل لنفسي وتلقيت هذا العرض من شركة إنتاج المسلسل التي كانت متعاقدة مع محطة الجديد لعرضه.

وبالنسبة للراحة في العمل، انا أكون مرتاحاً أينما كنت وأذهب بشروط واضحة وجميع التلفزيونات التي عملت معها كنت مرتاحاً فيها وكان هناك إحترام متبادل ولايزال إلى اليوم.

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ماذا عن برنامجك الجديد "عباس وأهضم ناس"، وهل سيكون مشابها لبرنامج "بيت الكل" للممثل عادل كرم أو برنامج "لهون وبس" للممثل ​هشام حداد​؟

صحيح، عرضت عليّ محطة الجديد فكرة البرنامج، الذي هي كانت تقدمه من قبل، ونزلت من قبل صديقي أحمد أبو هاشم، الذي قال لي أننا نستطيع تقديم هذا البرنامج وأقنعني به ووجدت نفسي به.

هو عبارة عن Late Night Show لا يشبه غير برامج من حيث الفقرات التي تعرض، مع محبتي وتقديري لها وللذين يقدمونها.

برنامج يتضمن ضيوف، ولكن يختلف بالشكل والمضمون عن البرامج الباقية.

فهذه البرامج ليست ملك للذين يقدمونها، وما أقوم به انا مختلف من حيث الديكور والمكان والشكل والفقرات، وعندما تشاهده الناس لاحقاً تعرف عن ماذا أتكلم.

وأنا سأقدم هذا البرنامج بعفويتي وصدقي ومحبتي للناس وكسهرة بيني وبينهم كأنني معهم في المنزل وأجلس معهم.

أتمنى ان أستطيع إسعاد الناس في ظلّ الأوضاع التي يمرون بها حالياً وأن تتحقق كل مطالبهم.

البرنامج سيكون من إخراج جورج بكاسيني وهناك فريق إعداد أحبه جداً وأريد شكر دفيد لطيف وإيلي كيروز على الإنتاج وكل الذين يعملون به.

"عباس وأهضم ناس" سهرة عائلية بإمتياز سينطلق بعد أن تهدأ الأوضاع في البلد، أريد شكر "الجديد" على ثقتهم بي وتعاملهم معي وهم لا يقصرون بأي أمر.

أطليت في اكثر من حلقة ببرنامج "هيدا حكي" مع زميلك عادل كرم، لماذا لم تكمل؟

كان الإتفاق أن أشارك لموسم واحد، والبرنامج لم يستمر، واتى مكانه "بيت الكل" والله يوفقهم.

كانت تجربة إستفدت منها انا، لناحية طريقة التقديم والعلاقة مع الناس بشكل مباشر.

كيف هي علاقتكم اليوم انتم فريق "مافي متلو" بعد إنفصالكم وخاصة الخلاف الذي حصل بين الممثل عادل كرم والممثلة رولا شامية؟ وهل من الممكن أن تجتمعوا مجدداً؟

العلاقة جيدة جداً، وما حصل أن كل واحد لديه شيء يريد القيام به، وصادفت أنه بعد مرور 20 عاماً إفترقنا بشكل محترم ومحبة كاملة، ولا زلنا إلى اليوم نتصل ببعض ولا يوجد أي إشكال بيننا.

وكل ما في الأمر أن ظروف العمل لكل واحد منا حتمت عليه يتفرغ لعمله.

وبالنسبة لإمكانية إجتماعنا مجدداً، لما لا الأيام قادمة ومن الممكن طبعاً.

وبغض النظر عن ما حصل بين عادل ورولا من مناوشات، أنا لم أسمع لكن القلوب صافية وأنا لا أحب إلا أن تكون العلاقة جيدة مع كل الناس، وتحياتي للجميع وتمنياتي للكل بالخير.

ماذا هناك من مشاريع أخرى؟

أحضر لعرضي الجديد "عباس شاهين شو" على المستوى الغنائي والذي تشاركني فيه زوجتي زينب زهر الدين، وهو يتضمن غناء وستاند آب وتقليد وخبريات وديو أنا وزوجتي.

مؤخراً كنا في كندا، وأقمنا أربع حفلات في أربع مدن وكانوا ناجحين جداً.

ولدي مشاريع مستقبلية بين أميركا وأوروبا والدول العربية بالنسبة لهذا الـShow، كنت توقفت لفترة بسبب إنشغالي بالتصوير وعدت منذ فترة.