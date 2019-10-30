ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل ​وسام صباغ​ عن ثورة لبنان والوضع الراهن فيه ،وقال بحديث خاص مع الفن :"شاركت بالمظاهرات لان مثلي مثل كل الناس لم نعد نستطيع تحمل الظروف الصعبة التي نعيش فيها سواء بالضرائب او المعيشة، فلم يعد يمكننا ان نحتمل هذا الوضع الصعب، لا بد من التغيير فاللبنانيون يعيشون ظروفاً سيئة جداً".

وأضاف :"حرام ان يكون هناك مال منهوب بالوقت الذي يعيش فيه الشعب دون الحد الادنى. هذا البلد لنا ولا نريد أن نتركه ونهاجر، لكن لا يمكننا ان نعيش للابد فيه".

وختم قائلاً :"أفكر بأولادي وبمستقبلهم اذا كبروا وتخرجوا هل سيجدون فرص عمل؟ هل سيضطرون لمواجهة الواسطة والمحسوبيات؟ فيا رب بعد كل ما يحصل حالياً أن نصل الى ظروف أفضل، ونصل لأن يكون بلدنا بأفضل حال وأن نبقى عايشين بكرامة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وسام صباغ للفن: "أفكر بمستقبل أولادي ولن نهاجر من لبنان"خاص الفن- يحيى رضوان يرفع دعوى قضائية على... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.