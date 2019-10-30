مصور سعودي يحصل بهذه الصورة على جائزة دولية

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خطف مصور سعودي الجائزة الشرفية في محور الشخصيات والوجوه fascinating faces & characters، في مسابقة سيينا الدولية التي أعلنت نتائجها في إيطاليا مساء السبت الماضي، عبر صورة الحرم المكي الشريف.
المصور والمخرج التلفزيوني المهندس، عمار الأمير، قال لـ”العربية.نت”: كلي اعتزاز بإظهار شعيرة من شعائر الإسلام، في مشهد حين اصطفاف المصلين في حلة بياض لباس الإحرام الأبيض، وسط ذروة الخشوع والسكينة، والتي تم عرضها أمام مختلف الأديان والأجناس في إيطاليا”.
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وأضاف: “مسابقة سيينا هي إحدى أكبر المسابقات الفوتوغرافية في العالم، وتم اختيار الصورة من بين آلاف الصور، تقدم بها فنانون محترفون من دول العالم”.
وأبان الأمير أنه عاشق للكاميرا وللقطات الاحترافية، التي توثق الهندسة المعمارية بالحرم الشريف بطريقة فنية، وحبه الطراز الإسلامي والزخارف والنقوش الإسلامية والضوء والظل والعناصر البشرية، مؤكداً حصوله على العديد من الجوائز العالمية والمحلية”.
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