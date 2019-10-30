كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقلا شمعون تكشف لـ"الخليج 365 الفني" حقيقة وجود جزء ثاني من "عروس بيروت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الفنانة تقلا شمعون، عن سعادتها بنجاح دور "ليلى" والتي جسدت من خلاله دور والدة "فارس" الفنان ظافر العابدين في مسلسل "عروس بيروت"، مؤكدة أن كره الجمهور لشحصيتها في بداية الحلقات يدل علي نجاح الدور واقتناعهم به.

وقالت تقلا، في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني": إنه كان يوجد تعاون حقيقي على المستوى الفني بين أبطال العمل، مضيفة: "بمجرد دخولنا لتصوير المشهد ننسى على الفور صداقتنا ونتحول إلى زوجة الابن وحماتها قوية الشخصية، فكانت أجواء كواليس تصوير الحلقات أكثر من رائعة وظافر العابدين نجم شاطر ومميز ومحترم".

وتابعت أن فريق عمل المسلسل بعد نجاحه يفكرون حاليًا في كتابة جزء ثاني ولكن الأمر مازال قائم كتفكير وخاصة مع منتج العمل، مؤكدة أنها متفائلة بالعمل.

وأشارت تقلا شمعون، إلى أنه إذا تم تصوير جزء ثان سينال إعجاب الجمهور.

تصدر المسلسل التريند

تصدر مسلسل "عروس بيروت" "تريند" الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث "جوجل"، بالمملكة العربية تصدر مسلسل "عروس بيروت" "تريند" الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث "جوجل"، بالمملكة العربية السعودية ، بعد أن أُذيعت الحلقة الـ41 من المسلسل على شاشة قناة "MBC 4". "عروس بيروت" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تداول نشطاء خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الحلقة الـ41 من مسلسل "عروس بيروت"، وجاءت التعليقات إيجابية حول الحلقة، وعبر النشطاء عن إعجابهم الشديد بالمسلسل، بداية من القصة، مرورًا بأداء الممثلين، وصولًا إلى فنيات الإخراج والتصوير.

Advertisements "عروس بيروت" يحقق رواجًا كبيرًا

استطاع مسلسل "عروس بيروت" أن يحقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، فوصلت نسبة المشاهدة إلى أكثر من مليون مشاهدة في مختلف الدول العربية، فأصبح حديث جمهور الدراما التليفزيونية، لم يُعرض مسلسل "عروس بيروت" خلال شهر رمضان الماضي، وهذا ما منحه فرصة جيدة للممشاهدة، فقد عُرض بعيدًا عن زخم المسلسلات، فكانت فرصة مناسبة للحصول على نسب مشاهدة عالية

أبطال مسلسل "عروس بيروت"

يشارك في مسلسل "عروس بيروت" عدد من نجوم الدراما في الوطن العربي، أبرزهم ظافر العابدين، وكارمن بصيبص، وتقلا شمعون، وسامي أبو حمدان، وفائق عرقسوسي، وليا مباردي، ورشا مهدي، ومحمد الأحمد، وفارس ياغي، وأيمن عبد السلام، ولينا حوارنة، وضحى الدبس، وهو من تأليف نادين جابر.





كواليس العمل

خلال برنامج Trending المُذاع عبر فضائية "Mbc"، كشف صناع مسلسل "عروس بيروت" عن جانب من كواليس تصوير المسلسل، ومنهم الفنانة تقلا شمعون وكارمن بصيبص. خلال برنامج Trending المُذاع عبر فضائية "Mbc"، كشف صناع مسلسل "عروس بيروت" عن جانب من كواليس تصوير المسلسل، ومنهم الفنانة تقلا شمعون وكارمن بصيبص. ومن جانبها قالت الفنانة تقلا شمعون أنه كان يوجد تعاون حقيقي على المستوى الفني بين أبطال العمل قائلة: "بمجرد دخولنا المشهد ننسى على الفور صداقتنا ونتحول إلى زوجة الابن وحماتها قوية الشخصية، فكانت أجواء كواليس تصوير الحلقات أكثر من رائعة" وفي السياق ذاته قالت كارمن أن الكواليس كانت عبارة عن حرب لتكسير العظام، وذلك كان بينها وبين تقلا شمعون، وأوضحت أن هذه الحرب تبدأ مع تصوير المشاهد، لافتة أن أجواء الكواليس بشكل عام كانت رائعة وإيجابيبة وكلها تعاون، قائلة: "أنا استمتعت بالعمل مع طاقم العمل بأكمله".