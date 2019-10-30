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مفاجأة.. ماجد الكدواني لم يحسم موقفه حول تجسيد شخصية "البابا شنودة"

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ذكرت تقارير صحفية، أن الفنان ماجد الكداوني، لم يحدد موقفه حتى الآن، من تجسيد شخصية البابا شنودة، في عمل فني بعنوان "بابا العرب"، ويرجع سبب التردد لكون العمل مسؤلية كبيرة وستكون محط أنظار الجميع، خاصة أن الأمر يتعلق بشخصية دينية كبيرة مثل البابا شنودة.

إنتاجات سابقة الكنيسة القبطية

وكانت الكنيسة القبطية قد أنتجت من قبل عددا كبيرا من الأفلام القبطية، التي تتناول قصص الشهداء والقديسين المصريين، إلا أنها المرة الأولى التي تقدم على إنتاج كبير نوعيا، بهذا الحجم.

تكلفة إنتاج المسلسل

وتبلغ تكاليف إنتاج المسلسل من 50-80 مليون جنيه مصري (3-5 مليون دولار أمريكي)، وبمشاركة نجم بوزن ماجد الكدواني. وقد أعد المادة التاريخية للمسلسل المؤرخ الكنسي، نشأت زقلمة، وكتب الحوار الدكتور عطا الله توفيق.

موافقة الرقابة

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وقال القمص بموا الأنبا بيشوي، إن الكنيسة قد حصلت على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية للمسلسل، بالإضافة إلى موافقة وزارة الثقافة المصرية، بشرط عرضه على القنوات الفضائية العامة، وعدم قصره على الأقباط.

أحداث المسلسل

وسوف يتناول المسلسل 3 فترات من حياة البابا شنودة، وهي فترة الطفولة والشباب، فالرهبنة والبابوية، ثم النياحة".

الأنباء مرقس يكشف تفاصيل العمل

كشف الأنبا مرقس، القيادي الكنسي ومطران شبرا الخيمة، تفاصي تجسيد الفنان ماجد الكدواني مسلسل كنسي عن البابا شنودة الثالث، موضحًا أن البابا شنودة خدم لمدة 50 عاما بصفته الكهنوتية، وعمله الأساسي كان خدمة الإنسان، وكان لديه سعة معارف، وأسلوب يجذب الناس.


وأشار "مرقس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، إلى أن البابا شنودة كان إنسان له صبغة جاذبية، موضحا أن المسلسل والذي سيحمل اسم "بابا العرب" سيتناول حياة البابا شنودة ككل، منذ طفولته وحتى انتقل من هذا العالم.


وأضاف أن سيناريو المسلسل تم الانتهاء من كتابته، وسيتم تصويره في كل المناطق الحقيقية التي عاش بها، وتم اختيار أغلب الشخصيات، مؤكدًا أن البابا شنودة كان أكبر مدافع عن القضية الفلسطينية، وكان يدعو المستثمرين للإتيان إلى مصر.

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