تراند اليوم : المخرج الأمريكى روس كوفمان يشارك في ندوة بمكتبة الإسكندرية

يستضيف مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع السفارة الأمريكية فى القاهرة، ومؤسسةAmerican Film Case المخرج الأمريكى الشهير روس كوفمان، فى لقاء مفتوح للجمهور يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجارى فى تمام السابعة مساء.

يسبق اللقاء مع كوفمان عرض فيلمه الأخير Tigerlandعلى المسرح الكبير بالمكتبة. وتدور أحداث الفيلم فى روسيا والهند، ويتخذ من ظاهرة انقراض النمور البرية موضوعًا أساسيًا، وقد عُرض فى مهرجان Sundance السينمائى دورة عام 2019.

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الجدير بالذكر أن كوفمان يُعد واحدًا من أهم مخرجى الأفلام التسجيلية فى العالم؛ وهو مخرج، ومصور، ومونتیر، ومنتج ذاع صيته عالميًا بعد حصوله على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم تسجيلى عن فيلمه Born into Brothels، والذى قام بتصويره فى الهند، واشترك فى كتابته وإخراجه مع زانا بريسكى عام 2004. وقام كوفمان بصناعة أفلامًا تسجيلية لجهات ومؤسسات عديدة