تراند اليوم : خريطة مسلسلات قناة dmc drama

تستمر قناة dmc drama في عرض عدد من المسلسلات المميزة عبر شاشتها، خلال شهريّ أكتوبر ونوفمبر.

البداية مع مسلسل “بوابة الحلواني” الذي يعرض يوميا في تمام السابعة مساء، ثم مسلسل “لهفة” في الثامنة مساء. يليهما مسلسل “طريقي” في الساعة التاسعة.

كذلك من السبت للأربعاء مسلسل “حكايتي” في تمام العاشرة مساء، يليه “شبر ميه” في الحادية عشر مساء، ثم المسلسل اليومي “الخواجة عبد القادر” في الثانية عشر من منتصف الليل.

في نفس السياق، يبدأ عرض مسلسل “دموع في عيون وقحة” بدءًا من الجمعة 1 نوفمبر، في الثانية مساءً. وكذلك “حديث الصباح والمساء” بدءًا من الأربعاء 30 أكتوبر في تمام السادسة مساء.