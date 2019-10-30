تراند اليوم : رانيا يوسف : والدي رباني على الاحترام و هدومي مش مثيرة

وصفت الفنانة رانيا يوسف إطلالتها في حفل افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية.

وخلال لقائها مع برنامج ArabWood، قالت رانيا يوسف إن إطلالتها وعلى الرغم من الجدل الكثير الذي أثير حولها كانت جميلة وجذابة وتعجبها كثيرا.

أما عن إطلالتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي أوضحت رانيا يوسف أنها لم تعجب الجمهور وقالت مازحة “يعني أفتح ميعجبش أقفل ميعجبش مش عارفة اعمل إيه”؟!

وخلال لقائها قالت يوسف إن والدها كان ضابط جيش في سلاح المشاة وقد شارك في معظم الحروب وكان آخرها حرب السادس من اكتوبر عام 1973، مشيرة إلى أنه رباها على الاحترام والتفاهم وعندما تتخذ قرارا فإنها تتحمل مسئوليته بالكامل.