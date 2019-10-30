أحدث ظهور لابنة داليا البحيري.. هل أصبحت تشبه والدتها؟

شاهدي أحدث إطلالات داليا البحيري وابنتها «قسمت»

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديو والصور إنستقرام، بمجموعة من الصور التي التقطتها مع ابنتها قسمت في إحدى الإجازات التي كانت تقضيها معها خلال الفترات الماضية، وعلقت داليا البحيري على الصور وقالت «روح الروح».

وتلقت الفنانة داليا البحيري الكثير من التعليقات على الصور التي التقطتها مع ابنتها، والتي كان أغلبها أن قسمت تشبه داليا البحيري بشكل كبير للغاية وأنها من الممكن أن تجسد أي دور لها في مرحلتها العمرية.

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داليا البحيري تشارك في مسلسل «فلانتينو»

يشار إلى أن الفنانة داليا البحيري تقوم حالياً باستكمال تصوير مسلسلها الجديد «فلانتينو» الذي تشارك في بطولته بجانب الفنان عادل إمام بعد أن شاركته في فيلم السفارة العمارة منذ عدة سنوات، ويشارك في بطولة العمل أيضاً مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم دلال عبدالعزيز ووفاء صادق وحمدي الميرغني ورانيا محمود ياسين وسليمان عيد وطارق الإبياري وإلهام عبدالبديع وأحمد فريد وبدرية طلبة وهدى المفتي ومحمد كيلاني وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن.

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وكان من المفترض أن يعرض هذا العمل خلال الموسم الرمضاني الماضي ولكنه تأجل في اللحظات الأخيرة قبل حلول شهر رمضان الكريم لأسباب إنتاجية، وبعدها قرر صناعه تأجيله للموسم الرمضاني المقبل، ويقوم حالياً الفنان عادل إمام بتصوير المشاهد المتبقية التي تقدر بما يقرب من أسبوع واحد تصوير سيقوم بالانتهاء منهم خلال الشهر المقبل.

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وانشغلت الفنانة داليا البحيري السنوات الماضية بمسلسلها يوميات زوجة مفروسة التي قدمت من خلاله مجموعة كبيرة من الأزمات التي تتعرض لها الأسرة المصرية يومياً.