كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 09:55 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية نرمين ماهر صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة جذابة وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وعلقت “نرمين ماهر” على الصورة وقالت:” الصيف خلص

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كانت هذه تفاصيل خبر نرمين ماهر تودع الصيف بفستان احمر قصير! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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