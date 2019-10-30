هل تضمن الكليب الجديد لـ دنيا بطمة ايحاءات اباحية؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 09:55 صباحاً - أثارت الفنانة المغربية “دنيا بطمة” جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في كليب اغنيتها الجديدة “ندمانة” بلقطة مثيرة، مستلقية في حوض استحمام.

وعبر متابعو دنيا بطمة عن سخطهم بسبب المستوى الرديء للكليب وخاصة اللقطة المذكورة التي تحمل ايحاءات اباحية حيث بدا من الوهلة الأولى أن حلمة ثديها تظهر للعيان.

من جهة أخرى، لاحظ متابعو الكليب أن دنيا حاولت تقليد الفنانة إليسا ولكن الكليب كان رديئا من الناحية الإخراجية، مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من دنيا ومن رداءة الكليب.

للإشارة فالكليب هو من إخراج محمد الترك زوج “دنيا بطمة” ومدير أعمالها، أما كلمات وألحان الأغنية فهي من إنجاز ايهاب امير.

يذكر ان الكليب نجح في حصد نسبة مشاهدة عالية اقتربت من مليون ونصف بعد اقل من يومين على طرحه على اليوتيوب.