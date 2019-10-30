كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 09:55 صباحاً - كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن تعرض شقيقها للضرب اثناء الهجوم الذي نفذته عناصر حزبية على المتظاهرين وسط العاصمة اللبنانية بيروت امس. ونشرت مايا دياب، عبر حسابها على انستغرام، صورة تظهر لحظة الاعتداء على شقيقها وعلقت قائلة: “كل ثورة إلها ثمن فكيف إذا كان يملأ قلبها الشباب ومش أيّ شباب هيدا خيّي وأنا فخورة فيه”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرض شقيقها للضرب.. مايا دياب: “ما حدا بيعرف يضرب غير الضعيف العاجز” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.