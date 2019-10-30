كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 09:55 صباحاً - اعادت الاعلامية الكوينية مي العيدان نشر صورة للفنان السعودي محمد عبده مع الراقصة المصرية فيفي عبده من احدى الحفلات القديمة.

وعلقت مي العيدان على الصورة قائلة: “فيفي عبده مع محمد عبده.. والله ماطلعت هين يا ابو نوره. طحت من عيني بعد ماكنت عالي “.

وكان الكثيرين قد اعربوا عن صدمتهم لرؤية فنان العرب محمد عبده في هذه الصورة غير ان البعض الاخر اعتبرها عادية حيث قال احدهم: “بس تراه مطرب مو شيخ يعني عادي تلاقينه بالملاهي ومع رقاصات يعني”.

فيما انتقد اخرون تعليق مي العيدان على الصورة مدافعين عن محمد عبده حيث قال احدهم: “لا تكفين عاد لا يطيح من عينج ماعنده ناس تحبه غيرج” فيما قال اخر: “محمد عبدو درى عن عينك اصلاً؟

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كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان عن محمد عبده: “طحت من عيني بعد ماكنت عال”.. والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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