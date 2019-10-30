فيفي عبده تثير الجدل بوصلة رقص مع فنان العرب محمد عبده!

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 09:55 صباحاً - تواصل الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده نفض العبار عن ارشيفها ونشر صور قديمة سواءا من افلامها او حفلاتها القديمة. فبعد نشرها صورا من فيلم “امرأة وخمسة رجال”، نشرت فيفي عبده صورة جمعتها بالفنان السعودي محمد عبده وعلقت كاتبة: “‏مساء الفل من مصر أم الدنيا ‏الصورة دي من الارشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص علي اغنية ايوه بحبك وبحبكم اوي اوي❤️”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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