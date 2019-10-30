شاهد.. “أكبر تجمع”في ساحة التحرير منذ بدء المظاهرات

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 09:55 صباحاً - احتشد عشرات الآلاف من العراقيين في ساحة التحرير الثلاثاء في خامس يوم على التوالي من احتجاجات بعد تقارير عن قتل قوات الأمن لمحتجين في كربلاء ليل الاثنين ورفض رئيس الوزراء الدعوة لانتخابات مبكرة.

وهذا هو أكبر تجمع في العاصمة منذ بدء الموجة الثانية من المظاهرات المناوئة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والنخبة الحاكمة الجمعة.