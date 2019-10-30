علي جابر يعتذر من الشيعة اللبنانيين على تشويه سمعتهم!

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 09:55 صباحاً - عبّر المدير العام لمجموعة “أم بي سي” العميد علي جابر بغصة عن المشهد الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت امس بعد غزو شبان يتبعون لجهات حزبية بتكسير الساحات والتعدي على المتظاهرين السلميين.

و في رسالة لافتة تضمنت أسفاً في شكل اعتذار على التشويه الذي تسبب به هؤلاء “المأجورين” للمناطق التي وفدوا منها، والاهم إساءتهم للطائفة الشيعية بعد تردادهم وهم يعيثون في الارض فساداً أنهم من “شيعة الامام الحسين”.

جابر قال في رسالته: “‏أنا اعتذر من مليونين ونصف لبناني عما مارسه مأجورين اليوم. أعتذر من أهل الخندق وزقاق البلاط على تمريغ اسمهم بالأرض. أعتذر من الشيعة اللبنانيين على تشويه سمعتهم”.

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وتابع: “أعتذر من المقاومين الشرفاء على وضعهم بوجه ناسهم ومحبيهم، أعتذر من مستقبل لبنان عما بدر من ماضيه”.