اكسسوار دنيا بطمة يعرضها للسخرية.. ما القصة؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 09:55 صباحاً - شاركت المطربة دنيا بطمة متابعيها على تطبيق انستغرام بصور جديدة لها باطلالة كاجوال ناعمة عبارة عن بنطال وتيشرت باللون الفوسفوري القوي مع حذاء رياضي ضخم.
ولفتت انتباه متابعيها للاكسسوار الذي تضعه في قدمها وهو يشبه الخلخال، ولكنه بألوان متعددة وعريض ويشبه الى حد كبير اسوارة اليد، وكان لافتاً انها قامت بوضعه بمكان اعلى مما يوضع به الخلخال في الحالة الطبيعية لابرازها، نظراً لضخامة حذائها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.