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أشرف زكي يترأس الوفد المصري للاحتفال بأيام الثقافة المصرية في بيلاروسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، الوفد المصري الرسمي المسافر إلى بيلاروسيا للاحتفال بأيام الثقافة المصرية البيلاروسية، بتكليف من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

ويصطحب نقيب الممثلين، في الوفد المصري المشارك في الاحتفاليات، فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، التي ستقدم عرضاً في الاحتفالات المصرية البيلاروسية.

ويسعى أشرف زكى نقيب الممثلين رئيس أكاديمية الفنون إلى عقد اتفاقيات مع الجانب البيلاروسي، بتكليف من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تشمل تبادل الخبرات الثقافية والموسيقية والمسرحية والسينمائية، لدعم الأكاديمية الجديدة المقرر أن تفتح أبوابها في شهر أكتوبر المقبل.

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وعلى هامش الاحتفالات يعقد نقيب الممثلين بعض الاجتماعات مع كبار المسئولين والقائمون على الفنون والثقافة في بيلاروسيا من أجل دعم وتطوير المجال الثقافي المصري والاستفادة من خبرات الجانب البيلاروسي.

 

 

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