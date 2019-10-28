شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة علاقة بيت دافيدسون وكايا جربر فى سطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت بعض المواقع الفنية أن بيت دافيدسون وكايا جربر تخطيا مرحلة الصداقة و هما يقتربان حاليا لإظهار قصة حبهما للنور ، وذلك بعد سلسلة من التكهنات والتي اثارت الجدل خلال الفترة الماضية .

شوهد دافيدسون وهو يمشي خارج المبنى الذي تسكن به جربر في مدينة نيويورك ، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول وجود حياة رومانسية تجمعهما كما تم تصويرهما وهما يتناولان غداء معا مؤخرا وهو ما زاد التكهنات و الشائعات حول الثنائي .

ونشر موقع " radaronline " الذي يتسبب في نشر الشائعات تقرير يشير أن النجمة سيندي كراوفورد والده كايا جربر ( 18 سنة ) غاضبة من علاقتها ببيت دافيدسون ( 25 عام) .

بينما أكد موقع Gossip Cop المخصص في التحقق من الشائعات ، أن بالتواصل مع مصدر مقرب من كايا جربر أنها و دافيدسون اصدقاء فقط و لم تتطور علاقتهما لقصة حب كما تردد في الفترة الماضية .