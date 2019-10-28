شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع أحمد السقا ومي عمر ومحمد سامي لتقديم مسرحية فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس النجم أحمد السقا عرضاً جدياً لتقديم مسرحية جديدة بصحبة الفنانة مى عمر والمخرج محمد سامى وذلك من أجل العرض في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، حيث يتفاوض معه القائمون على العروض ويعملون على اختيار نص مناسب قبل اتمام التعاقد بشكل رسمي وبدء البروفات وتحديد موعد العرض الأول والذى سيكون بالسعودية.

ويغيب أحمد السقا عن المسرح منذ 16 عاماً وتحديداً بعد تقديمه مسرحية "كدا أوكيه" عام 2013 بمشاركة منى زكى وياسمين عبد العزيز وشريف منير وهانى رمزى، وتحقيقها نجاحاً كبيراً وقتها وتدور أحداثها حول مدير قناة فضائية يرى أن أهم شيء لتحقيق طموحه هو النقود التي تجلب النجاح، ويأتي أحد الشباب الذي فشل في الخارج ويعمل لديه في البرامج التي تذيعها القناة، ويحاول إقناعه أن العلاقات الإنسانية أهم من المادة.



أحمد السقا ومى عمر

وفى حالة موافقة الثلاثي احمد السقا ومي عمر ومحمد سامى على تقديم المسرحية سيكمون العمل الثاني على التوالي الذى يجمعهم بعد مسلسل "ولد الغلابة" في شهر رمضان الماضي، من تأليف أيمن سلامة وشارك فى بطولته انجى المقدم، هبة مجدى، ادوارد، كريم عفيفى، وصفاء الطوخى وهاجر عفيفى وطاهرة وفايق عزب وعدد آخر من الفنانين.

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يذكر أن أحمد السقا ينشغل حاليا بتصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، ومجموعة كبيرة من النجوم يظهرون ضيوف شرف.