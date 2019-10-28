فيديو| الشرنوبي: شخصيتا "حسن وحسين" أرهقاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

كشف الفنانة محمد الشرنوبي عن استعداده للشخصيتين "حسن وحسين"، اللتين يجسدهما في حكاية "ما تيجي يا مليجي" ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك3".

وقال الشرنوبي، أثناء لقائه في برنامج "THE INSIDER" المعروض على شاشة "دبي": "الوقت التحضيري ماكنش كافي إني أحضر لشخصيتين والاتنين صعبين، وفي يوم واحد صعب أوي.. أرهقوني".

أضاف الشرنوبي: "لكن النتيجة الحمد لله مقارنة بالظروف خطيرة، وأنا بتفرج من برا كا مشاهد عادي أنا مبسوط".

"ما تيجي يا مليجي" يعرض حاليًا على شاشة "ON"، إنتاج أحمد عبدالعاطي وشركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة محمد الشرنوبي، دنيا عبدالعزيز، هدى المفتي، محمود حجازي، الفنان محمد إبراهيم يسري.