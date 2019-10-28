رامز جلال ينشر سيلفي مع ملكة جمال الكلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: كشف الفنان رامز جلال، عن صورة جمعته مع ملكة جمال الكلاب، وذلك عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام". ونشر رامز، صورة مع كلبة بشعر بني كثيف، وعلق عليها: "سيلفي مع ملكة جمال الكلاب". Advertisements وكان الفنان رامز جلال، قد تعرض لشائعة وفاته عبر السوشيال ميديا، خلال الأيام الماضية. يذكر أن، آخر أعمال رامز جلال فيلم بعنوان "سبع البرمبة" شاركته البطولة جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول أحد الشباب الذي يرغب في الوصول إلى فتاة تعشق الوسط الفني ويضطر إلى تقليد عدد كبير من الفنانين ليلفت انتباهها.

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