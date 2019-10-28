عمرو عابد يحضر عرض فيلمه "لما بنتولد" في مهرجان قرطاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حضر الفنان عمرو عابد عرض فيلمه "لما بنتولد" ضمن الأفلام المشاركة خارج المسابقة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي يقام حاليًا.

نال الفيلم تصفيق الجمهور التونسي الذي عبر عن إعجابه بالعمل خلال الندورة التي أقيمت للفيلم عقب عرضه الأول بالمهرجان.

وحضر العرض أيضا بسنت شوقي إحدى المشاركات في الفيلم، إلى جانب المخرج تامر عزت.

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ويقوم عمرو عابد في فيلم "لما بنتولد" بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثا ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته وبسبب ذلك يضطر لأن يقبل عمل غير مشروع.

ويتناول فيلم "لما بنتولد" قصة ثلاث شخصيات مختلفة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي. ويشارك الفنان عمرو عابد البطولة كل من إبتهال الصريطي، أمير عيد، محمد حاتم، بسنت شوقي، سلمى حسن والفيلم من إخراج تامر عزت وتأليف نادين شمس.

يذكر أن المهرجان ستنتهي فعالياته 2 نوفمبر المُقبل.