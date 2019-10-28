فيديو| تامر حبيب يكشف عن مفاجآت الجزء الثاني من "زي الشمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف السيناريست تامر حبيب عن عدد من مفاجاَت الجزء الثاني من مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، والمقرر طرحه في رمضان المُقبل.

وقال حبيب، أثناء لقائه في برنامج "MBC" ترندنج،:" الجزء الثاني من المسلسل مختلف تماما عن الجزء الأول، قصة جديدة، بشخصيات جديدة، ولم نستقر على الشخصيات والمخرج حتى الاَن".

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وتابع تامر "المسلسل تشويقي وبيحكي عن عالم الجريمة، وهيكون مشوق للجمهور لمعرفة سبب الجريمة الثانية، مشاهد ريهام عبدالغفور انتهت، ولكن من الممكن أن تظهر في دور ثان، لاني بحب تمثيل ريهام".

وأضاف تامر: " يوجد جريمة ثانية ضمن أحداث الجزء الجديد".

مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وأحمد داود وأحمد مالك وجمال سليمان وعمر السعيد ومريم الخشت وليلى عزالعرب، من إخراج كاملة أبوذكري وسامح عبدالعزيز وتأليف مريم نعوم، وعُرض حصريا عبر قناة MBC مصر.