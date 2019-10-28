تعرف على تفاصيل دور أحمد رزق في "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يشارك الفنان أحمد رزق في فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام، والمقرر عرضه بالسينمات مع بداية العام الجديد.

وأكد رزق أنه يظهر في الفيلم ضيف شرف، ولكنه ظهوره سيكون من خلال شخصية مؤثرة، ومحورية ضمن الأحدث، حيث يؤدي دور والد يوسف الراوي (محمد إمام) ، مشيرا إلى أنه لا يفرق معه حجم الدور فى العمل بل الذى يشغله هو تفاعل الجمهور مع الشخصية.

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وتابع رزق في بيان صحفي "أحداث العمل تدور في إطار من الأكشن تتخلله بعض المواقف الكوميدية، والذي يندرج تحت فئة المغامرة والتشويق والإثارة وبالتحديد حول رجل يبحث عن كنز مفقود أثري في بغداد".

فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينه خليل، أحمد العوضي، أحمد رزق، صلاح عبد الله، محمد عبد الرحمن "توتا " وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي فيلمز، سيناريو وحوار تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

على الجانب الأخر بدأ الفنان أحمد رزق تصوير مشاهده في مسلسل "بخط اليد "والذي ينتمي لنوعية الأعمال 45 حلقة، ويضم نخبة من النجوم، منهم إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين،من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، سيناريو وحوار هالة الزغندي وإخراج شيرين عادل.