أثارت الجدل حول ديانتها.. وهذه اَخر رسالة رومانسية كتبتها.. 10 معلومات عن طليقة عمرو سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي

لفتت السيدة شيماء فوزي عزيز الأنظار إليها، بعد أن كشفت انفصالها عن زوجها الفنان عمرو سعد، بعد زواج استمر 11 عامًا، وذلك عبر رسالة نشرتها بحسابها الشخصي على "إنستجرام"، أعلنت خلالها حصولها على حريتها الكاملة، المعروف أن طليقة عمرو كانت بعيدة عن الإعلام وقليلة الظهور في حوارات الإعلامية بشكل عام.

وفي هذه السطور نرصد لكم أبرز المعلومات عن طليقة عمرو سعد..

- تزوجت من سعد في عام 2008 ولديها منه 3 أطفال هما "رابي وحبيبة وعلي".

- لديها شقيقة وحيدة تُدعى هاجر فوزي عزيز.

- كانت تعمل في إحدى شركات المحمول الشهيرة.

- من محبي الأميرة ديانا، ومعتادة على نشر صورها عبر حسابها بـ"إنستجرام".

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- أثارت الجدل حول ديانتها بعد أن نشرت لها صورة داخل كنيسة العذراء، حيث سألها أحد متابعيها عن ديانتها لترد: "أنا مسلمة ولكني بحب العذراء".

- شاركت متابعيها صورة لها رفقة أبناءها وعلقت عليها: " كل واحد فينا بينظر للدنيا من اتجاه حتى وإحنا في نفس المكان.

- منذ 6 أسابيع تقريبًا قالت عن عمرو سعد إن حبهما مزيج بين العشق والجنون، وذلك تعليقًا على صورة جمعتهما.

- تحرص على حضور النشاطات الخيرية والمشاركة في فعالياتها.

- قال عمرو سعد عنها في آخر صورة نشرها لهما إنها ليست أم أطفاله فقط ولكنها ملكة العائلة.

- في 11 أكتوبر الجاري، نشرت فوزي صورة لها وعلقت برسالة غامضة قائلة: " إذا قال لك أنا معها لأسباب ومسببات وظروف هو كاذب هو معها لأنة يحبها هي ولا غني عنها".

وأعلنت شيماء فوزي، انفصالها عن عمرو سعد عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وكتبت في رسالتها: "أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".