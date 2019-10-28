تراند اليوم : 10 آلاف سائح زاروا ضريح "أرطغرل" نهاية الأسبوع.. "بركة" المسلسل...

أرطغرل ولد في 1191 م وتوفي في 1281 م ، بمدينة سكود بالأناضول، وهو والد السلطان عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية. وهو قائد قبيلة قاي من أتراك الأوغوز.

نال شهرة واسعة، بعد عرض مسلسل "قيامة أرطغرل" على فضائية "تي آر تي" ، وعرضته الشاشات في أكثر من 85 دولة، وشاهده أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

المسلسل مثل دعاية غير مسبوقة، أضافت إلى النشاط السياحي التركي، وأقبل السائحون من كل مكان لزيارة ضريح "أرطغرل" الواقع في منطقة "سوغوت" ـ ومعناها شجر الصفصاف ـ وهي منطقة يسكنها 15 ألف نسمة تقريبا.

وقالت وكالة "ترك برس" إن نحو 10 آلاف سائح زاروا ضريح "أرطغرل" في نهاية الأسبوع، ونقلت عن زوار إعجابهم بالجنود المكلفين بحراسة الضريح، وهو يرتدون ملابس الفرسان الأتراك في عهد "أرطغرل".

وغالبا ما يشار إلى "أرطغرل" وإلى ابنه عثمان وإلى نسلهما من سلاطين الدولة العثمانية باسم "غازي" ومعناها: مقاتل بطل ومجاهد في سبيل رفع كلمة الإسلام.