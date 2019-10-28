فيديو.. تامر حسني يشجع آسر ويارا على المذاكرة عشان الامتحانات

نشر النجم تامر حسني فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر تامر من خلاله، مشجعاً طالبًا أسمه آسر، وطالبة أسمها يارا على المذاكرة، وجاء ذلك لراغبة والدتهما، التي طلبت من تامر أن أولادها لا يذاكرون.

وقرر تامر أن ينشر فيديو ليوجه رسالة لهما

قائلًا: "ازيك يا آسر أزيك يارا، أنا سمعت أنكوا بتحبوني.. وأنا فعلًا بحبكوا جدًا..وعندي طلب لو بتحوبني ذكروا كويس جدًا.. عشان والدتكم بتحبكوا جدًا.. عيزكم تذكروا مذكرة جامدة جدًا".

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ومن ناحية آخرى يستعد النجم تامر حسني

لعرض فيلمه "الفلوس"، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد ماروق، وبطولة كل من تامر حسني زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، زيزو، ويزو، خالد الصاوي، كميل سلامة، عائشة بن أحمد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي.