تعرف علي تفاصيل حفل هشام الجخ في ساقية الصاوي

يلتقي هويس الشعر العربي هشام الجخ، بجمهوره من خلال أمسية شعرية على مسرح قاعة النهر، بساقية الصاوي، وذلك يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر المُقبل، في تمام الساعة الـسابعة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم الجخ باقة من أشهر قصائده الشعرية، والتي تشعل جمهوره بالحماس ويتفاعل معها، منها "حمزة، إيزيس، أيوة بغير، آخر قصيدة، متزعليش، التأشيرة".

جدير بالذكر أن الشاعر هشام الجخ قدم الكثير من الحفلات الجماهيرية على مستوى العالم العربي وليس داخل مصر فقط، كما قدم بعض الحفلات للجالية العربية الموجودة ببعض البلاد الأوروبية مثل "فرنسا، النمسا، سويسرا، و بلجيكا".