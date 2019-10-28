عبدالله العنزي: سعيد بتكريمي في مهرجان الجونة وأستعد لتصوير فيلم جديد

عبر الفنان عبدالله العنزي عن سعادته في مهرجان الجونة للموسم الحالي ، لافتا الى أنه يعشق تراب مصر وهي بلده الثاني.
في فيلم له مؤخرًا عن أنظاره فيفيلم (مؤلفون) ، يحكي فيلم (مؤلفون) ، عنهم في فيلم (مؤلفون). .
من ناحية أخرى ، يستعد الكاتب والفنان عبدالله العنزيلتصميم فيلم جديد في مصر بعنوان ، "تحت عيون الجميع" ، ولفتنزي إلى أن فيلمه الجديد ، سيكون مفاجأة لكل الشباب من جيله ، مشيرًا إلى أن فيلم يعالج بعض القضايا المجتمعية التي تهم العرب .
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