فيديو.. خالد سليم يوجه رسالة لمتابعيه بعد نجاح "بلادليل"

نشر النجم خالد سليم فيديو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في أعقاب نجاح مسلسله الجديد بلا دليل.

وظهر سليم من خلاله، وهو يشكر جمهوره، قائلًا: "شكرًا جدًا ليكوا، وسعيد جدًا بالردود الإجابية، وسعيد أكتر أن المسلسل نال إعجابكم".

يذكر أن النجم خالد سليم يشارك في بطولة مسلسله "بلا دليل"، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، وبطولة كل من خالد سليم،

درة، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي، هاجر الشرنوبى.

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وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض الدرامي والأكشن، حول جريمة قتل تقع خلال حفل في فيلا رجل أعمال كبير، وتكون هناك عازفة آلة هارب،

وهي زوجة عمر بركات، لتضرب بعد ذلك الأزمات والمشاكل حياتهما وتنقلب رأسًا عقب، بسبب تلك الجريمة، ويحقق في تلك القضية ضابط الشرطة المقدم رامز الكردي، وتشمل الحبكة الدرامية بنت غنية وبسيطة من نفس العائلة، ولكنها تعاني من عقدة نفسية من ناحية والدها وترغب في أن تعيش حياة الناس البسطاء ولا تريد الحياة المرفهة؛ وتتضمن الأحداث العديد من الدراما المشوقة للمشاهد، حتى يظهر القاتل الحقيقي ويكون مفاجأة للجمهور ولا يتوقعه أحد.

ويصنف المسلسل على أنه من مسلسلات الـ 45 حلقة، وذلك لوجود أحداث متشابكة في الحلقات.