أشادت المطربة سميرة سعيد، بدور الفنان الشاب محمد يسري ابن الفنان الراحل إبراهيم يسري، في حكاية "ما تيجي يا مليجي"، ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتي"، وعبرت عن سعادتها بموهبته الواضحة.
بموقع "إنستجرام": "العزيز الغالي محمد ابراهيم يسري بباركلك من قلبي خطواتك الناجحة في الفترة الأخيرة وأنا سعيدة بدورك الأخير في مسلسل نصيبي وقسمتك.. خطوة مهمة جداً وانا شايفاك طول الوقت رايح لمكانة كبيرة تستحقها بجدارة الف مبروك يا غالي يا إبن أغلى الناس".
فكتبت سميرة عبر حسابها الرسمي
يذكر أن "ما تيجي يا مليجي"، هي الحكاية الرابعة من مسلسل نصيبي وقسمتك 3، من بطولة محمد الشرنوبي، محمد يسري، دنيا عبدالعزيز، هدى المفتي، محمود حجازي، محمد إبراهيم يسري، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة سميرة سعيد لابن إبراهيم يسري بعد نجاحه في "نصيبي وقسمتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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