رسالة سميرة سعيد لابن إبراهيم يسري بعد نجاحه في "نصيبي وقسمتك"

أشادت المطربة سميرة سعيد، بدور الفنان الشاب محمد يسري ابن الفنان الراحل إبراهيم يسري، في حكاية "ما تيجي يا مليجي"، ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتي"، وعبرت عن سعادتها بموهبته الواضحة.



فكتبت سميرة عبر حسابها الرسمي

بموقع "إنستجرام": "العزيز الغالي محمد ابراهيم يسري بباركلك من قلبي خطواتك الناجحة في الفترة الأخيرة وأنا سعيدة بدورك الأخير في مسلسل نصيبي وقسمتك.. خطوة مهمة جداً وانا شايفاك طول الوقت رايح لمكانة كبيرة تستحقها بجدارة الف مبروك يا غالي يا إبن أغلى الناس".



يذكر أن "ما تيجي يا مليجي"، هي الحكاية الرابعة من مسلسل نصيبي وقسمتك 3، من بطولة محمد الشرنوبي، محمد يسري، دنيا عبدالعزيز، هدى المفتي، محمود حجازي، محمد إبراهيم يسري، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.



