عمرو دياب يتصدر الأعلى استماعًا على أنغامي بثلاث أغنيات

كشف تطبيق أنغامي للموسيقى عن الأغنيات الأعلى استماعًا هذا الأسبوع.
واحتل النجم الكبير عمرو دياب صدارة الاغنيات الأكثر استماعًا علىأنغامي بأغنيته الجديدة قدام مرايتها، في حين ضمت قائمة الأغنيات الخمس الأولى اغنيتين للهضبة هما تحيرك في المركز الثاني، ويوم تلات في المركز الخامس.
يذكر أن دياب يستعد خلال الفترة القادمة لطرح ألبومه الجديد أنا غير من إنتاج شركة ناي.
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