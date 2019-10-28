7 أفلام لـ5 قارات.. بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مشاركة 7 أفلام من 5 قارات مختلفة، في مسابقة «أسبوع النقاد الدولي»، المخصصة للأعمال الأولى أو الثانية لمخرجيها، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة 41 خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل، برئاسة المنتج محمد حفظي، كما كشف المهرجان أيضا عن لجنة تحكيم المسابقة والتي تضم في عضويتها الناقدة الأيرلندية جيسيكا كيانج بمجلة «فارايتي» الأمريكية، والمخرجة المصرية نادين خان، والناقد والباحث الأردني ناجح حسن.

قائمة أفلام المسابقة، تضم الفيلم التونسي «قبل ما يفوت الفوت» في عرضه الدولي الأول، وهو من إخراج مجدي الأخضر، ويشارك في بطولته مجد مستورة، الفائز بجائزة أحسن ممثل من مهرجان

برلين عام 2016، ورءوف بن عمر، الذي حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي عام 2017.

كما تشهد المسابقة مشاركة أربعة أفلام في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي «رجل يموت مليون مرة»، إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا، من إخراج جيسيكا أوريك، والفيلم الصيني «صيف تشانجشا»، إخراج «فنج زو» وشارك في قسم «نظرة ما» بمهرجان «كان» الأخير، والفيلم الروماني «اعتقال»، الذي شارك في مسابقة شرق الغرب بمهرجان كارلوفي فاري هذا العام من إخراج أندريه كون، والفيلم الإسباني ذو الطابع

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التجريبي «وظيفة وفيلم» للمخرج خافيير مارتينيز سولير.

كما يتنافس على جائزتي أسبوع النقاد الدولي بمهرجان القاهرة فيلمان شاركا في أسبوع النقاد بمهرجان «كان» هذا العام، وهما «أرض الرماد» في عرضه الأول بشمال أفريقيا، وهو إنتاج مشترك بين كوستاريكا وتشيلي والأرجنتين من إخراج صوفيا كيروس أوبيدا، والفيلم الجزائري «أبو ليلى»، للمخرج أمين سيدي بومدين، في عرضه الأول بالشرق الأوسط.

يذكر أن الأفلام المشاركة في مسابقة «أسبوع النقاد الدولي» تتنافس على جائزتين هما​ جائزة فتحي فرج لأحسن إسهام فني، وجائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم.

يعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 التي تحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي.