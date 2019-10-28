"أول يوم في البعد".. أحدث أغاني ألبوم أنا غير لعمرو دياب

كشفت مصادر مقربة من النجم عمرو دياب عن قرب طرح أحدث أغانيه بعنوان "أول يوم في البعد" من ألبومه الجديد "أنا غير"، والمقرر طرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
يذكر أن النجم عمرو دياب يستعد لطرحألبومه الجديد "أنا غير"، ويضم الألبوم على العديد من الأغاني أبرزهم: "بحبه"، "أنا بشتاق"، "يوم تلات"، "بعد عشرة"، "تحيرك"، "متغير" ، "قدام مرايتها" وغيرها من الأغاني.
وتتنوع أغاني الألبوم الجديد بين الأغاني الرومانسية والمبهجة وغيرها من الألوان الغنائية.
ويتعاون النجم عمرو دياب من خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين، والموزعين من بينهم: "أحمد مرزوق، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد حمزة، محمد الكياتي، محمد يحيى، عزيز شافعي، وليد سعد، أسامة الهندي، رامي سمير، طارق مدكور".
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