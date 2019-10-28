قاسم الدالي فنان موهوب رحل في هدوء

كما عاش في هدوء، رحل أيضًا في هدوء، ودون أي ضجيج.. هو الفنان قاسم، الذي غيب الموت شمسه، داخل أحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 80 عامًا.

الفنان الراحل من مواليد محافظة 1939، تألق في أعمال الثنائي العبقري أسامة أنور عكاشة، وإسماعيل عبدالحافظ، وهي الفترة التي شهدت توهجه الفني.

عاني كثيرا في بدايته الفنية، حيثُ حصره المخرجون في أدوار ثانوية، لا تتعدى المشهد الواحد أو الاثنين، لكن أداءه التمثيلي الذي كان يطل به على الجمهور في غضون ثوانِ معدودة جذبت الثنائي أنور عكاشة واسماعيل عبدالحافظ، ليقررا ترشيحه في العديد من أعمالهما الدرامية التي شكلت عصب الدراما المصرية لعل أبرزها «ليالي

الحلمية» و«كناريا وشركاه»، ومن هنا بدأ الدالي مشوارا تمثيليا متشعبا مع عدد كبير من كبار النجوم، إذ شارك الزعيم عادل إمام في العديد من اعماله السينمائية، وهي: «بخيت وعديلة»، و«النمر والأنثى»، و«المشبوه»، و«رمضان فوق البركان».

كان للفنان الراحل نزعة كوميدية لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل من جانب المخرجين والكتاب، فهو حال أغلب الفنانين أصحاب المواهب الحقيقية الذين لم يمهلهم القدر فرصة الشهرة والنجومية. لكنه كان له نصيب من محبة الجمهور الذين كانوا يشعرون بأنه واحد من العائلة في عدد من المسلسلات المهمة والمضيئة في تاريخ الدراما المصرية

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التي كان يطل بها عليهم ولعل أهمها، «بنت الأيام، التوأم، سامحوني ماكنش قصدي، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، للثروة حسابات أخرى، الأصدقاء».

ورغم أن توهج «الدالي» الحقيقي كان من خلال الدراما، فإنه أيضًا ترك بصمته في المسرح، حيثُ قدم عددا من الأعمال المسرحية الهامة وكان له بصمة واضحة في كل عمل منها، ومن أبرز مسرحيات الفنان الراحل: «مريض بالوهم، اتنين على دبوس، مين جوز مين؟ عبود عبده عبود، الدور الرابع شقة 9».

تواصل عطاء «الدالي» في الدراما لعقود، وكانت آخر إطلالاته في مسلسل «قلب ميت» أمام الفنان شريف منير والفنانة غادة عادل.

بحكم هيئته القريبة من رجال الحارة الشعبية الأصيلة، الذين يحملون شيم ولاد البلد الجدعان، برع في تجسيد أدوار المخبر ورجل الحى الشعبى داخل المقاهى فى الأفلام والمسلسلات، بالإضافة إلى اشتهاره بتجسيد شخصية الخادم فى المسلسلات.