تراند اليوم : عام طلاق النجوم .. 8 مشاهير يبكون عند الماذون

شهد عام 2019 انفصال عدد من النجمات، بعضهن أعلن الأمر بكل صراحة للجمهور من خلال حساباتهن على مواقع التواصل، وأخريات فضلن التكتم على الأمر لشهور.

ونرصد لكم في التقرير التالي إبرز النجوم :

هنا شيحة و أحمد فلوكس

كما أعلنت الفنانة هنا شيحة في 2019 عن طلاقها من زوجها الفنان أحمد فلوكس، بعد 9 شهور فقط من الزواج، لتخرج عن صمتها وتأكد خبر الانفصال مشيرة إلى أن السبب يعود لإختلاف في وجهات النظر، ولكن الصداقة مازالت تجمع بينهما.

شيماء فوزي و عمرو سعد

أعلنت شيماء فوزي زوجة الفنان عمرو سعد؛ عن انفصالها في رسالة صادمة قالت فيها: «أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد».

تم الانفصال في هدوء تام وبشكل حضاري على عكس ما حدث مع شقيقه أحمد سعد؛ انفصلا الطرفان بدون إهانة؛ لأن عمرو سعد يحرص دائمًا على عدم الحديث في حياته الشخصية.

شيري عادل و معز مسعود

أعلنت الفنانة شيرى عادل، انفصالها عن الداعية معز مسعود بعد زواج دام عام تقريبا، حيث تزوجا فى شهر يوليو من عام 2018 عقب بينما تم الطلاق بينهما فى يوليو هذا العام ولكن تأخرا فى إعلان الخبر لوسائل الإعلام.

ياسمين عبد العزيز

شهور طويلة التزمت فيها الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الصمت تجاه انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة، دون أن تتحدث أو حتى تشرح أسباب الانفصال، لتقرر الظهور تلفزيونيا للمرة الأولى منذ 17 عاما، وتتحدث عن العديد من تفاصيل حياتها، وتتطرق إلى طلاقها للمرة الأولى، حيث أكدت أنها لم تعلن عن الانفصال سوى بعد مرور عام كامل على وقوعه، وذلك بعد حدوث بعض الأمور التي استوجبت الإعلان عن الانفصال.

وأشارت إلى كونها لم ترغب في الإعلان عن الأمر لحظة وقوعه حتى لا تحدث ضجة وقتها ويتم تسليط الأضواء عليها، في ظل انشغالها بتربية أبنائها وتقديم الأعمال الفنية.

غادة عادل

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كشفت الفنانة غادة عادل أسباب طلاقها من زوجها المخرج مجدي الهواري، وشكل العلاقة بينهما حاليا بعد الانفصال.

الفنانة المصرية قالت، خلال استضافتها في برنامج “سهرانين” على قناة ON E: “قررنا الانفصال أنا ومجدي لما حسينا إن استمرار زواجنا هيسبب مشاكل أكبر وهيخلق جو غير مناسب لتربية أولادنا الخمسة ووجدنا أننا سنكون مرتاحين واحنا أبعد شوية”.

نادين نسيب

قال الفنانة نادين نسيب نجيم آخر نجمة على الساحة الفنية أعلنت طلاقها، وذلك من خلال نشرها منشوراً على حسابها على تويتر تعلن فيه انفصالهما منذ فترة، ولكن الاحترام باق بينهما.

مروة ناجي

أما الفنانة مروة ناجي فظلت متحفظة على إعلان خبر طلاقها حوالي عام ونصف، ثم أعلنت انفصالها عن زوجها الدكتور أحمد مجاهد بعد زواج 10 سنوات.

رنا الأبيض

ومن أكثر حالات الانفصال غرابة، هي التي مرت بها الفنانة السورية رنا الأبيض، التي فوجئت بخطوبة زوجها من امرأة أخرى، فحرصت على المباركة له علناً، ثم بدأت في اتخاذ اجراءات الطلاق بعد ما بدر منه.

أمارات رزق والفنان حسام جنيد

كذلك اسدل الستار على زواج الفنانة أمارات رزق والفنان حسام جنيد، وذلك مع إعلانها خبر طلاقهما وتأكيدها أن بينهما عشرة ولا ترغب في أن تطرح عليها أية أسئلة تخص أسباب الانفصال.

سمية الخشاب وأحمد سعد

وقع الطلاق بين الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد سعد رسمياً، ليتم الكشف عما فعلاه عند المأذون بعد لحظة توقيع الوثيقة لإنهاء زواجهما نهائياً.

تم طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد على يد مأذون في منطقة باب الفتوح التابعة لحي الجمالية في القاهرة، وحضرت هي بصحبة والدتها، بينما جاء هو بصحبة اثنين من أصدقائه.