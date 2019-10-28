شاهدوا.. رانيا فريد شوقي تتعلّم “الدبكة” في أسوان

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 10:47 مساءً - نشرت الممثلة المصرية ​رانيا فريد شوقي​ مقطع فيديو يظهر تعلّمها رقصة “الدبكة”، وذلك خلال تواجدها في أسوان لحضور فعاليات مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني.

وعلقت رانيا على الفيديو عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “محاولة لتعليم الدبكة، في مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني في أسوان”.

من ناحية أخرى ما زالت رانيا تقدم عرض مسرحية “الملك لير” إلى جانب الممثل يحيى الفخراني والتي يشارك فيها عدد كبير من الممثلين من بينهم :”أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي واحمد فهيم وايمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة وهي من إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى”.

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