أناقة زوجة هاني شاكر تخطف الأنظار في حفل زفاف نجلهما.. والبوتوكس يغيّر ملامحها بالكامل

كتب امير فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2019 10:47 مساءً - خطفت نوران، زوجة النجم هاني شاكر الأنظار بأناقتها وجمالها في حفل زفاف نجلهما الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل في القاهرة.

واختارت نوران فستاناً طويلاً وبأكمام مكشوفة، واتسم التصميم بقماش التل ذات الألوان المتدرجة، كما زين بالورود حول منطقة الخصر، ولفتت الانظار بجمالها وأناقتها.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات فخمة من الألماس، ما زاد من أناقتها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة برفعه الى الأعلى مع مكياج ناعم يتناسق مع لون الفستان.

ورغم إطلالتها المميزة والتي تتماشى مع الموضة العالمية، انتقد العديد من المشاهدين عمليات التجميل وحقن البوتوكس التي غيرت من ملامح وجهها بالكامل، واعتبر البعض أن البوتوكس شوهها، وطلبوا منها التوقف عن القيام بهذا الامر.



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