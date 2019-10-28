جورج قرداحي: لم أقصد إهانة ريهام سعيد والمسامح كريم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الإعلامي اللبناني جورج قرداحي على الأزمة التي حدثت بينه وبين الإعلامية ريهام سعيد، بعد أن هاجمها بقوله: “تستحق تنضرب بالجزمة”، وذلك بسبب تصريحاتها ضد مرضى السمنة.

الإعلامي اللبناني أكد أنه لم يقصد أبدا الإهانة في حق الزميلة ريهام سعيد، مشددا على أنه لم يسبق له أن أهان أحدا من زملائه في المهنة.

وأضاف أن هناك سوء تفاهم حدث، خاصة أن المقطع الذي عرض عليه خلال لقائه في برنامج “في male” مع كارلا حداد من حلقة ريهام سعيد، جعله يشعر بأنه مسيء لكل البدينات والسمينات ليس في مصر فحسب بل في الوطن العربي لذلك كانت ردة فعله بهذا الشكل.

وعن استخدامه لكلمة “الجزمة” أكد أنه كان على سبيل المزاح لأن هذا التعبير يستخدم في مصر كثيرا ويسمعه من أصدقائه المصريين ولم يقصد بها جرح ريهام سعيد لأنه يهتم كثيرا لمشاعر الناس.

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واعترف بتسرعه في تعليقه، قائلا: “يمكن اتسرعت لأن المقطع أثار استيائي لأنه يتحدث عن البدينات بشكل مهين وكانت ردة فعلي أنه لا يجب أن تتحدث عنهم بهذا الشكل”.

وأكد أنه لم يقصد أي إهانة من كلامه، وأن الأمر لا يستدعي كل هذا الغضب من جهتها، مشددا على أنه لا تربطه معرفة شخصية بريهام سعيد ولم يلتق بها من قبل، واختتم كلامه بقوله: “المسامح كريم”.

وكانت ريهام سعيد قد ردت على هجوم جورج قرداحي، بقولها: “أنت بتتكلم عن زميلة وواحدة ست محترمة عندها بيت وأولاد وأهل ولا أنت اتجننت.. بغض النظر عن الصبغة اللي أنت عاملها عارفة إنك كبير في السن وممكن تكون خرفت بس مش للدرجادي”.

وأضافت: “ممكن أقولك إني لو شوفتك في أي مكان أنا اللي هديك بالجزمة، لكن أنا مينفعش أعمل كدا عشان عندي بابا وماما ربوني وعندي بيت أصيل طلعت منه وعندي أخلاق متخلنيش اتكلم عن أي حد، وأنت مش قرداحي أنت قُرديحي، زي الخضار اللي من غير لحمة، يعني حاجة مالهاش قيمة، ومعندكش رجولة وأنت مجرد شخص فاضي، وبيقولوا في مصر لو الست رفعت الشبشب تضرب راجل مش هينفع يرد عليها لأن الراجل مش هينفع يهين ست، خسارة إنك وصلت للسن دا ومعرفتش لسه تبقى راجل”.