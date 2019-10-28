هل يتعاون فواد خان مع وسيم أكرم في فيلم قريبًا؟

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في حين أن كل الأنظار تدور حول إطلاق فيلم The Legend of Maula Jutt، فقد قيل إن النجم الباكستاني الكبير فؤاد خان وقع فيلمه التالي بالفعل.

بدأ الممثل الكوميدي والمخرج فيصل قريشي في تجميع كاست عمله الجديد، الذي اشتمل على الممثلين، جوهر رشيد، كيران مالك، وسيم أكرم، وميكال ذو الفقار، وكان على رأسهم النجم الكبير فؤاد خان لبطولة فيلم كوميدي كتبه أيضًا بعنوان “ضمان استعادة الاموال”.

وفقًا لأخبار الخليج، يلعب أكرم دورًا صغيرًا ولكنه محوري في الفيلم، حيث يقوم بتجسيد كابتن باكستاني سابق للكريكيت وأحد أفضل لاعبي التنس سريع الذراع الأيسر في جميع الأوقات، وبحسب ما ورد فإنه من المتوقع أن تجرب زوجته شانييرا حظها أيضا في الفيلم الكوميدي.

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تدور قصة الفيلم حول عملية السطو على البنوك كجزءًا من الأحداث، ومن المثير للاهتمام أن الممثلات الإناث في الفيلم لن يلعبن بالضرورة أدوار رومانسية. بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة images

كما يحاول فريق الإنتاج أيضًا التعاقد مع النجمة ماهيرا خان، من أجل ظهور خاص، وفقًا لبعض المسؤولين في وسائل الإعلام.

من المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم من الشهر المقبل؛ سيكون جدول التصوير الأول في كراتشي والثاني سيكون في تايلاند.ومن المقرر أن يعرض فيلم ضمان استعادة الاموال 2020.