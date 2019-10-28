نقل المخرج علي عبدالخالق إلى المستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض المخرج المصري علي عبدالخالق لأزمة صحية شديدة دخل على إثرها إلى المستشفى بعد تعرضه لنزيف حاد.
المخرج المصري قال مطمئنا جمهوره أنه أصبح بحال أفضل، وتمكن من تجاوز الأزمة، وبالفعل يتلقى العلاج بالمستشفى ومن المقرر أن يخرج منها قريبا للعودة للمنزل لقضاء فترة نقاهة.
كان الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن وجود على عبد الخالق فى المستشفى نتيجة تعرضه لنزيف حاد مطالبا الدعاء له.
يذكر أنه كان آخر ظهور للمخرج على عبد الخالق من خلال الدورة الاخيرة لمهرجان الإسكندرية السينمائى وحرص على حضور معظم فعاليات المهرجان.
علي عبدالخالق مخرج مصري قدم عدد من الأعمال الناجحة لكبار النجوم، وانسحب مؤخرا من الساحة، ومن أعماله «جري الوحوش، البيضة والحجر، شادر السمك، الكيف».
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