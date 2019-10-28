متابعة بتجــــــــــــرد: تقديرًا لمشاوره الفني الحافل بالنجاحات، أعلن رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن استعداد الهيئة لإقامة حفل تكريم للفنان السعودي الكبير عبادي الجوهر ضمن فعاليات موسم الرياض وتحديدًا في آخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع “تويتر”: “تكريم الفنان الكبير عبادي الجوهر في ليلة عباديات أخر شهر نوفمبر … في ليلة العود لوحده يحكي … ترقبونا”.
من جانبه شكر عبادي الجور، المستشار آل الشيخ على هذه المبادرة المميز فردّ عليه بتغريدة وكتب: “معالي المستشار تركي آل الشيخ خالص الشكر والتقدير على دعمك وتكريمك لرواد الفن بوطننا الحبيب .. تقديري الكبير لوفائك وشكراً على ليلة تكريمي”.
ويأتي هذا الحفل في إطار دعم الفن السعودي وخطة المملكة العربية السعودية في تطوير عالم صناعة الترفيه.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يُعلن عن مفاجأة لجمهور عبادي الجوهر والأخير يشكره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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