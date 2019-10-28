حفل تكريم أسطوري لـ محمد عبده

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن استعداد الهيئة لإقامة حفل أسطوري يتم خلاله تكريم الفنان السعودي القدير محمد عبده.

وأكد آل الشيخ أن حفل التكريم سيقام ضمن فعاليات “موسم الرياض” في مسرح “محمد عبده” في البولفارد بالعاصمة السعودية الرياض نهاية شهر كانون الأوّل/ديسمبر القادم.

كما وأشار المستشار إلى أن الحفل سيكون الأضخم على الإطلاق تقديرًا لمشوار محمد عبده الفني فكتب عبر حسابه على موقع “تويتر”: “تكريم فنان العرب في موسم الرياض بحفل أسطوري لم يسبق ان عمل ل اي فنان … وفي مسرح محمد عبده في البولفارد … في أخر شهر ديسمبر … تاريخ سيكتب في ذالك اليوم ترقبو”.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار تركي آل الشيخ، كان قد أعلن خلال حفل توزيع جوائز “صنّاع الترفيه” التي أقيمت في إطار دعم الفن السعودي وخطة المملكة العربية السعودية في تطوير عالم صناعة الترفيه، عن تعاقده مع فنان العرب النجم محمد عبده، من أجل البدء في تصوير 100 أغنية بتقنية الهولوغرام.