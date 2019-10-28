نادين نسيب نجيم: “عيونّا كانت شايفة كل شي”

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متابعة بتجـــــــــــرد: توجّهت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم برسالة غير مباشرة إلى الطبقة السياسية في لبنان. فنشرت صورة لها عبر “إنستاستوريز” ظهرت فيها بفم محجوب وقامت بتغطيته بشعرها، وفي الوقت نفسه بعيون مكشوفة.
وهدفت من خلال صورتها المعبّرة إيصال رسالة هادفة. فعلّقت عليها بالقول: “حتى لو كنا ساكتين، عيونّا كانت شايفة. وحتى لو بدنا نسكت، عيونّا رح تضلّ تشوف كل شي”.
وتجدر الإشارة إلى أن نجيم شاركت لأكثر من يوم في التظاهرات منذ بدئها في 17 تشرين الأول الجاري واستمرارها لليوم الـ 12 على التوالي.
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