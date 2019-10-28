ألبوم جديد لـ عبد الكريم عبد القادر.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد عامين من طرح ألبومه الغنائي الأخير، أعلن الفنان القدير عبد الكريم عبد القادر في حديث خاص لجريدة “القبس” الكويتية عن عودته إلى الساحة الغنائية مجددًا.
وانتهى عبد القادر من تسجيل وتنفيذ أغنيات ألبوم غنائي جديد يعود فيه لعشاق صوته، ويتعاون فيه مع نخبة من الكتاب والملحنين، وهو من إنتاج وزارة الإعلام ممثلة بإذاعة الكويت.
وكشف عبد القادر عن محتويات الألبوم الذي يتضمن ست أغنيات، أربع منها من كلمات الشاعر خالد البذال هي: “بالحيل أحبك”، “أحترق لك ليه” ألحان سليمان الملا، و”ين الوعد” لحن رحال، و”ما للدموع أصحاب” ألحان جاسم الخلف، وكتب الشاعر عبداللطيف البناي أغنيتي “منين ألاقي الصبر” و”أنا لولاك” للملحن أنور عبدالله.
وسوف يتم تصوير إحدى هذه الأغنيات. ووجه عبد القادر كلمة لجمهوره الذي يترقب دوما أعماله الغنائية الجديدة قائلا “الألبوم متنوع الألوان وأتمنى أن يرضي الأذواق، وفي النهاية نحن نجتهد كفنانين”.
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